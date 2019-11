Markdorf vor 52 Minuten

Trübenbacher-Areal: Ende 2020 sollen die ersten Eigentümer in ihre neuen Häuser in Leimbach einziehen

Die Arbeit auf dem ehemaligen Trübenbacher-Areal an der Leimbacher Straße und der Oberen Birken sind in vollem Gange. Noch in diesem Winter beginnen die Tiefbauarbeiten. Warum das Projekt nicht unumstritten ist, ob noch Häuser zum Verkauf stehen und wie der weitere Zeitplan aussieht, haben wir zusammengefasst.