Markdorf 06. März 2020, 16:00 Uhr

Ende der Endlosschleife: Das sind die Pläne für den Stadtgraben-Kreisverkehr

Seit zwei Jahren wird in Markdorf am Übergang von der Hauptstraße in die Altstadt herumgeplant. Per „shared space“, Kreisel und Fußgängerüberwegen soll die Innenstadt für Passanten attraktiver gemacht werden. Die Kostenkurve ist steil: Die berechnete Gesamtsumme wird von 30 000 Euro auf vermutlich 190 000 Euro ansteigen.