Immenstaad vor 3 Stunden

Was dieser Tisch mit Tom Cruise zu tun hat

Vor über 50 Jahren nahm die Geschichte der Manufaktur Draenert in Friedrichshafen ihren Anfang. Mittlerweile werden die Möbel vom Bodensee in eine Vielzahl von Ländern geschickt – und tauchen auch mal in Filmen auf.