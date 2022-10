Bodenseekreis vor 7 Stunden

10.000 Quadratmeter Bauland! Hier gibt es in naher Zukunft Grundstücke zu kaufen

Bauland ist bekanntlich Mangelware am See. Umso interessanter dürfte dieses Baugebiet sein, das derzeit in einer der schönsten Gemeinden am See geplant wird: in Immenstaad. Der Fokus liegt dabei auf bezahlbarem Wohnraum.