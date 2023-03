Die Würfel sind gefallen: Nach hitziger Debatte haben sich die Mitglieder des Ortschaftsrates Kippenhausen am Montagabend dazu entschlossen, dass das Gremium weiterhin bestehen soll. Sieben Ortschaftsräte setzen sich momentan für die Belange im Immenstaader Ortsteil ein. Sie tagen regelmäßig und geben Empfehlungen für den Immenstaader Gemeinderat ab, etwa zu Baugesuchen.

Wie ist Geld besser investiert?

Dem Entscheid vorangegangen war eine Diskussion über die Frage, ob die Kosten für den Rat nicht anders besser investiert wären. Ortsvorsteher Martin Frank plädierte etwa für die Einrichtung eines Begegnungshauses im heutigen Rathaus Kippenhausen.

Im Durchschnitt kostet der Rat etwa 15.000 Euro im Jahr. Angesichts der schwierigen Haushaltslage stand der Fortbestand des Gremiuns schon länger in Frage. Der Vorschlag für eine Bürgerbefragung endete am Montag in einem Patt – wodurch er rechtlich keine Mehrheit gefunden hatte. Anschließend votierten die Anhänger der Grünen, sowie Pascal Bocheneck von der CDU, für die Weiterbestand des Rats.

Ortsvorsteher Martin Frank hat angekündigt, sich künftig nicht mehr um das Amt bewerben zu wollen.

