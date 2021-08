Immenstaad/Friedrichshafen vor 2 Stunden

Ein letztes Mal peilt Kai Eichler einen Weltrekord an. Auf was für einen Lauf sich der Feuerwehrmann aus Immenstaad aktuell vorbereitet

Kai Eichler trainiert wieder. Im Oktober will der Immenstaader seinen Weltrekord von 2017 an den Bodensee zurückholen und den zeitlich längsten Nonstop-Marsch in persönlicher Feuerwehrschutzkleidung zurücklegen. Dafür muss er den aktuellen Rekord – 41 Stunden und 28 Minuten – brechen.