Hagnau 19. Juli 2019, 10:10 Uhr

1500 Menschen bei Demonstration auf der Ortsdurchfahrt

Sie wollen keinen seenahen Ausbau der Bundesstraße 31: Rund 1500 Demonstranten haben am Sonntag an einer Protestaktion auf der Ortsdurchfahrt in Hagnau teilgenommen. Die Straße war von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.