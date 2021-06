Seit dieser Woche dürfen Betriebe ihre Mitarbeiter impfen. ZF und Airbus haben bereits losgelegt, auch die Stadt Friedrichshafen startete als Arbeitgeber mit den Betriebsimpfungen. Bei Vetter in Ravensburg konnten derweil schon 1300 Mitarbeiter im Unternehmen geimpft werden. Wie funktionieren die Betriebsimpfungen und wie hoch die Impfbereitschaft in den Firmen?

Die Bereitschaft ist groß: Bei ZF haben sich nach Unternehmensangaben zum Start der Betriebsimpfungen in Friedrichshafen am Dienstag, 8. Juni, bereits 3000 Mitarbeiter registriert. „Das entspricht nahezu einem Drittel aller Mitarbeiter am