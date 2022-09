Friedrichshafen vor 2 Stunden

In der Zwickmühle: Wo werden Kinder unterrichtet, wenn Geflüchtete einziehen?

In der Sporthalle am Berufsschulzentrum sollen bald Menschen in Not Unterkunft finden. Doch die Rektoren wollen und müssen Schülern aus 100 Klassen Sportstunden anbieten. Sie sprechen von einem Dilemma.