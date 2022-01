Friedrichshafen vor 5 Stunden

„Wir können es einfach besser als die Liberalen“ – was ein Häfler CDU-Politiker von Friedrich Merz erwartet

Geht alles nach Plan, wählt die CDU bei ihrem Parteitag am kommenden Wochenende Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden. Einer, der an der Basis für die Konservativen arbeitet, ist Manuel Plösser. Er fordert von Merz einen stärkeren Fokus auf die Wirtschaft – und warnt ihn davor, nur in Talkshows zu sitzen.