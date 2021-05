Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wie gut ist die Betreuungssituation in Häfler Kitas wirklich?

Friedrichshafen ist dank der Zeppelin-Stiftung mit finanziellen Mitteln für Krippen und Kitas gesegnet, die andere Kommunen nicht haben. Doch wie wirkt sich das auf die Betreuungssituation in den Einrichtungen aus? Der Kultur- und Sozialausschuss hat sich jetzt trotz schwieriger Haushaltslage gegen Kürzungen im Kitabereich ausgesprochen. Allerdings – das zeigt der Blick in die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung – ist die Situation in den Kitas weiter angespannt.