Wie funktioniert die Notbetreuung in Schulen und Kitas in Friedrichshafen dieses Mal?

Nachdem die Schulen und Kitas am 16. Dezember zum zweiten Mal seit März geschlossen wurden, herrscht in den Einrichtungen erneut Notbetrieb. Wer Anspruch hat und was man in Friedrichshafen tun muss, um einen Platz zu bekommen – und welche Alternativen es noch gibt.