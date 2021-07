Friedrichshafen vor 2 Stunden

Was der Maybach-Zug mit einem trojanischen Pferd zu tun hat

Die Maybach-Stiftung ist komplett raus aus dem Projekt Maybach-Museum. Den „Fliegenden Kölner“ will die Stadt Friedrichshafen nicht einmal geschenkt haben. Warum sie trotzdem Geld in die Hand nehmen will, um das historische Gefährt wieder flott zu machen.