Die Problematik der unterbrochenen Lieferketten und Lieferverzögerungen durch eine extrem hohe Nachfrage ist auch im Wassersport angekommen. Mancher Aussteller sieht sich bei der Interboot in Friedrichshafen in diesem Jahr mit einem Mangel an Ausstellungsstücken konfrontiert. Neuheiten und Hingucker gibt es während der Messe, die am heutigen Samstag beginnt, dennoch zu entdecken.

Bild: Anette Bengelsdorf

Mutiges Design: Die Sunbeam 32.1 hat beste Chancen, zur Yacht des Jahres gewählt zu werden. Schon bevor die Segelyacht überhaupt vom Stapel lief, waren bereits die ersten 17 Exemplare verkauft. Der Designer der Zehn-Meter-Yacht orientierte sich