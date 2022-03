Friedrichshafen vor 2 Stunden

VfB-Fans fürchten um Zukunft ihres Vereins – und schreiben Brandbrief an den Oberbürgermeister

Die Anhänger der Volleyballer in Friedrichshafen haben sich an OB Andreas Brand gewandt. Sie wollen wieder Spiele in Friedrichshafen sehen. Auch der Verein appelliert an die Stadt. Die Antwort? Fällt unklar aus.