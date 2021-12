Friedrichshafen vor 3 Stunden

Stadt ändert Kita-Teststrategie. Das passiert nach einem Corona-Fall in der Gruppe

Nachdem die Stadt die untauglichen Antigen-Lolli-Tests gegen sicherere Modelle ausgetauscht hat, passt sie jetzt auch ihre Teststrategie in den Kindergärten an. Eine Testpflicht wird es erstmal nicht geben, auch wenn Träger und Stadt nach eigenen Angaben „aufgeschlossen“ seien. Zuletzt gab es immer wieder Ausbrüche in Häfler Kitas.