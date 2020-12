Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

So turbulent verlief das Wirtschaftsjahr in Friedrichshafen

Die Folgen der Corona-Krise trafen auch Wirtschaftsunternehmen wie ZF oder RRPS, in Friedrichshafen leiden Messe und Flughafen an den Folgen der Einschränkungen. Aber es gab auch gute Nachrichten in diesem Jahr und Unternehmen, die von der Pandemie sogar profitierten. Ein Rückblick.