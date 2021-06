Bodenseekreis vor 1 Stunde

Uhrzeit beachten, Hausarzt fragen: So kommen Sie am schnellsten zu einer Corona-Impfung

„Es wurden keine freien Termine in Ihrer Region gefunden“ – um einen Termin im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Friedrichshafen zu ergattern, braucht man viel Zeit, Geduld und auch ein bisschen Glück. Gibt es im KIZ überhaupt noch Erstimpfungen und impfen Hausärzte auch Nicht-Patienten? Der SÜDKURIER zeigt, wann und wo die Chancen am besten stehen, einen Termin zu bekommen.