Silvester mit Ausgangssperre: Die Hunde freut‘s, denn auf den Straßen bleibt es ruhig

Menschenleer und still: In der Silvesternacht im Coronajahr blieb es in Friedrichshafen ruhig. Nur ab und an hörte man einen Böller. Auch das Feuerwerk um Mitternacht war mit anderen Jahren nicht zu vergleichen. Das freute vor allem die Hundebesitzer, die rund um den Jahreswechsel nochmals eine Gassi-Runde mit ihren Vierbeinern drehten. Wir haben uns in dieser ungewöhnlichen Nacht umgesehen.