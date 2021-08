Friedrichshafen vor 1 Stunde

Schon als Schülerin auf Augenhöhe mit dem Gemeinderat: Tabea Kuhlmann möchte nicht nur danebenstehen, sondern mitgestalten

Unsere Serie Generation Z: Ein Aufenthalt in Südafrika hat bei Tabea Kuhlmann das Interesse an Politik geweckt. Bis März war sie Vorsitzende des Jugendparlaments in Friedrichshafen. Wie die heute 19-Jährige ihr bisheriges Engagement erlebt hat und weshalb sie sich von Menschen, die ihr auf ihrem weiteren Weg begegnen werden, vor allem offene Augen und Ohren wünscht.