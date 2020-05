Friedrichshafen vor 5 Stunden

Nur mit Maske: Fahrgäste halten sich in Bus und Bahn an Regelungen

Die Vorgabe, dass Fahrgäste in Bus und Bahn im Bodenseekreis eine Schutzmaske tragen müssen, wird fast überall als selbstverständlich akzeptiert. Kritik kam bei einer Umfrage in Friedrichshafen lediglich auf, dass bei Missachtung der Regelung eine Geldstrafe zu zahlen ist – während sich Menschen in der Öffentlichkeit teils wie selbstverständlich ohne Maske bewegen und Abstandsregeln missachten.