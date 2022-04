Friedrichshafen vor 1 Stunde

Notlösung Traglufthalle: Vorschlag kommt bei den Schulen nicht gut an

Die Schulen brauchen dringend mehr Platz für den Sportunterricht. Den will die Stadt Friedrichshafen mit einer provisorischen Turnhalle am VfB-Stadion schaffen. Die könnte aber frühestens in einem Jahr in Betrieb gehen.