Bodenseekreis vor 3 Stunden

Made in Friedrichshafen! Dieses Zeppelin-Bauteil hat den wohl kürzesten Weg

Manche Bauteile des Zeppelins kommen von weit her an den Bodensee. In dem neuen Luftschiff werden aber auch Teile aus Friedrichshafen verbaut. Und die entstehen nicht weit vom Hangar entfernt.