Lindau/Friedrichshafen vor 4 Stunden

In Lindau wird bereits seit Juli getestet: So läuft es dort mit den Elektro-Rollern, die es nun auch in Friedrichshafen gibt

In Friedrichshafen sind die türkisfarbenen Elektro-Roller noch ein ungewohnter Anblick, in Lindau gehören sie schon fast zum Stadtbild. Eine Testphase, wie sie vor rund einer Woche in der Zeppelinstadt begonnen hat, endet am bayerischen Bodenseeufer bald. Welche Erfahrungen haben Anbieter und Polizei dort bislang gemacht?