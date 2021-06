Friedrichshafen vor 40 Minuten

„Hof, Garten, Wohnungen – alles war überflutet.“ Familie Ehlizevak aus Efrizweiler erlebt Horror-Nacht nach Unwetter

Normalerweise fließt der Riedgraben friedlich als kleines Bächlein am Grundstück von Familie Ehlizevak in Efrizweiler vorbei. Am Dienstagabend wurde daraus nach dem Starkregen ein reißender Fluss. Das Wasser trat über das Bachbett, flutete das Grundstück, drang in die Wohnhäuser ein – und überschwemmte alles. Mit Sandsäcken und Pumpen versuchten Feuerwehr, Familie und Nachbarn bis tief in die Nacht die Schäden zu mindern. „Wir waren machtlos gegen diese Wassermassen“, sagt Damir Ehlizevak. Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie gegen Wassermassen kämpfen musste.