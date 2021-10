Friedrichshafen vor 39 Minuten

Gut eineinhalb Jahre später als geplant wird am Wochenende der Club Gerrix eröffnet

Der Club Gerrix in Friedrichshafen sollte eigentlich im März 2020 eröffnet werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie hieß es für Betreiber und Besucher von Diskotheken aber: abwarten. Am kommenden Wochenende soll das Warten in der Anton-Sommer-Straße nun aber ein Ende haben.