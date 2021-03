Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Große Freude auch bei den Häfler Grünen

In Friedrichshafen konnten die Grünen mit 33,57 Prozent der Stimmen ihr Ergebnis verbessern. Wie im Land auch, verlor die CDU rund 4 Prozent und erreichte nur noch 22,82 Prozent der Stimmen. Die AfD verlor deutlich und ist bei 10,6 Prozent, die SPD erreicht in der Zeppelinstadt 9,99 Prozent. Die FDP kann 11,28 Prozent der Stimmen für sich holen. Die Wahlbeteiligung sank in Friedrichshafen 67,1 im Jahr 2016 auf 61,8 Prozent. Eine Analyse.