Friedrichshafen vor 3 Stunden

Fit für den Klimawandel: Neugestaltung des Häfler Adenauerplatzes könnte im April 2022 starten

Adresse des Rathauses, Bühne des Wochenmarkts, nahe am Bodensee: Am Adenauerplatz im Häfler Zentrum spielt das städtische Leben. Bald soll das Areal nicht nur schöner werden – es soll auch in Zeiten des Klimawandels lebenswert bleiben. Nun hat sich der Bauausschuss einstimmig für eine Aufwertungsmaßnahme ausgesprochen, ein paar Details blieben dabei noch ungeklärt.