von Katy Cuko, Mona Lippisch und Daniela Biehl

Sechs Schüler an fünf Schulen, die sich bei einer Geburtstagsfeier mit dem Corona-Virus angesteckt haben: Diese Nachricht sorgte am Freitag an Häfler Schulen und in hunderten Häfler Familien für viel Unruhe. Denn nach Angaben des Landratsamtes ging man da noch von über 200 Schülern und Lehrern aus, die Kontakt mit den Mädchen hatten und ebenfalls infiziert sein könnten. Stand gestern waren es 15 Schüler und Erwachsene, die positiv getestet wurden.

Wie groß die Sorgen gerade vieler Eltern ist, zeigt sich beispielsweise an der Pestalozzischule. Hier informierte Rektor Wolfgang Schüssler am Freitag die Familien, dass ein Neuntklässler positiv getestet wurde. Diese Klasse habe seit Ausbruch der Pandemie aber keinen direkten Kontakt mit den Grundschülern gehabt. Deshalb könne der Unterricht am Montag stattfinden.

Schließt die Pestalozzischule?

Am Sonntagabend allerdings kursierte eine Nachricht unter den Lehrern, dass die Pestalozzischule eigenständig entschieden habe, die Schule nun doch zu schließen. Zwar gebe es angesichts der Sachlage kein Grund zur Beunruhigung; am Montag könne ganz normal Schule stattfinden. Doch der Druck von Elternseite war wohl doch zu hoch. Offen war die Schule gestern aber doch. Er habe das Schreiben berichtigt, so Schüssler. Mindestens 50 Kinder blieben trotzdem zu Hause.

Nach aktuellem Stand sei eine komplette Schulschließung laut Gesundheitsamt „nicht notwendig“, teilte die Stadt gestern Abend mit. Die Kreisbehörde hatte je nach Schule, Aufteilung der Klassen oder Kurse sowie Anwesenheit der infizierten Schüler unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen – bis hin zum Ausschluss vom Schulbesuch bis zu den Sommerferien.

Wie die Lage an den Häfler Schulen ist

Wie sieht die Situation am Graf-Zeppelin-Gymnasium aus? Viel verändert hat sich am Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) seit Freitag nicht. Dort wurde ein Corona-Fall in der Kursstufe 1 bestätigt, seitdem ist die gesamte Kursstufe 1 zu Hause. Auch alle Lehrer, die mit der betroffenen Schülerin Kontakt hatten, kommen derzeit nicht zur Schule. Mehr Schüler will Rektor Axel Ferdinand nicht in Quarantäne schicken. „Der Präsenzunterricht findet weiter statt“, sagt er.

Wie viele Fälle gibt es an der Hugo-Eckener-Schule? Drei bestätigte Corona-Fälle gibt es an der Hugo-Eckener-Schule, hat SÜDKURIER aus gut informierten Kreisen erfahren. Nur eine der Schülerinnen der 11. Klasse war allerdings im Präsenzunterricht, meldete sich nach einem Tag Schule krank. Die betroffene Klasse mit etwa 25 Schülern und vier Lehrern sei nun bis zum Schuljahresende in freiwilliger Quarantäne. Bei zwei Lehrern aus Ravensburg wurde die Quarantäne hingegen angeordnet, hat SÜDKURIER erfahren. Schulleiterin Sabine Harsch betont: Für alle anderen findet der Unterricht statt, gemäß des Sicherheitskonzeptes nur in halbierten Klassen.

Sind Schüler am Karl-Maybach-Gymnasium betroffen? Fünf Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) sind indirekt von den Corona-Fällen betroffen, weil sie in engem Kontakt mit der an dem Coronavirus erkrankten Schülerin des GZG standen. „Das Gesundheitsamt hat uns aber schon Entwarnung gegeben“, sagt Claudia Keller vom Schulleitungsteam des KMG. Bei den fünf Schülern fiel der Coronatest negativ aus. Für alle Schüler am Gymnasium findet der Unterricht daher wieder ganz normal statt.

Gibt es weitere Corona-Fälle an der Droste-Hülshoff-Schule? Ein bestätigter Corona-Fall wurde an der Droste-Hülshoff-Schule am Freitag bekannt. „Seitdem sind keine weiteren positiven Infektionen dazugekommen“, sagt Schulleiterin Angelika Seitzinger. Etwa 15 Schüler blieben am Montag allerdings trotzdem zu Hause, weil ihre Eltern „sich Sorgen gemacht haben“. Seitzinger verstehe die Problematik, betont aber, dass der infizierte Schüler zu keinem weiteren Klassenkameraden oder Lehrer Kontakt hatte. „Für den Moment können wir Verdachtsfälle ausschließen.“

Wie viele Schüler an der Claude-Dornier-Schule sind infiziert? Aktuell gibt es an der Claude-Dornier-Schule zwei infizierte Schüler. „35 Schüler, also zwei Klassen, bleiben deswegen bis Schuljahresende zuhause“, sagt Schulleiter Stefan Oesterle. Die Mehrheit davon befinde sich in freiwilliger Quarantäne, ein geringer Teil der Schüler müsse – auf behördliche Anordnung – in Quarantäne.

Inwiefern ist die Gemeinschaftsschule Graf Soden betroffen? Drei bestätigte Corona-Fälle gibt es laut einer Mitteilung der Stadt Friedrichshafen an der Gemeinschaftsschule Graf Soden.

Ist der Verdachtsfall in der Grundschule Fischbach bestätigt? „Der Verdachstfall an der Grundschule Fischbach von Freitag wurde zum Glück nicht bestätigt“, berichtet Schulleiterin Christine Waggershauser. Der Schulalltag gehe „normal“ weiter. Einen Verdachtsfall, bei dem noch kein Ergebnis vorliegt, gibt es an der Außenstelle der Grundschule in Schnetzenhausen.