Friedrichshafen vor 6 Stunden

Die Albert-Merglen-Schule braucht dringend mehr Platz – aber wo soll der Neubau hin?

Die Albert-Merglen-Schule in Friedrichshafen braucht dringend mehr Platz. Das Schulhaus ist marode, ein Neubau beschlossen. Doch über den Standort ist ein Streit entfacht: Die Verwaltung will die Schule auf einer Wiese am Friedhof bauen, die vom Biohof Wolpold gepachtet ist. Dahinter steht die Frage: Was wiegt schwerer – Klimaschutz oder die Bedürfnisse der Kinder?