Friedrichshafen vor 3 Stunden

Detailarbeit auf 700 Metern: So sieht es im Inneren des neuen Tunnels der B31 aus

Am Samstagvormittag hatten 20 Interessierte die Gelegenheit, im Rahmen einer SÜDKURIER-Aktion den Waggershauser Tunnel vor seiner Eröffnung zu besuchen. Er ist ein wichtiges Bauwerk für die neue B 31. Die Besucher erfuhren nicht nur, was während der Bauarbeiten auf dem Areal gefunden worden war, sondern auch, wie viele Kleinigkeiten bei dem großen Bauwerk zu beachten waren. Am 24. August wird der Tunnel für den Verkehr freigegeben.