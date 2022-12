Friedrichshafen vor 3 Stunden

Treffpunkt für Einheimische und Gäste: Das hat Familie Fennel im Hotel „Das Zeppelin“ vor

Nachdem sich BUND und Luftschiffbau Zeppelin geeinigt haben, werden die Pläne für das Hotel „Zeppelin“ auf einem der schönsten Grundstücke am See konkreter. Sandra und Hendrik Fennel verraten, was sie dort vor haben.