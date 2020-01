Friedrichshafen/Sigmaringen vor 1 Stunde

Spitzenjuristen im Streitmodus: Streit um Zeppelin-Stiftung landet vor dem Verwaltungsgericht

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin und sein Sohn Frederic wollen die Friedrichshafener Stiftung in ihren Zustand vor 1947 zurückversetzen. Ob sie überhaupt klagebefugt sind, darüber sollte das Gericht in Sigmaringen entscheiden. Ein Urteil wird es erst in den nächsten Tagen geben.