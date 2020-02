Friedrichshafen vor 55 Minuten

Samstagnacht in der Unfallchirurgie am Klinikum Friedrichshafen: Ärzte und Schwestern leisten elf Stunden am Stück einen Knochenjob

Wenn in der Notaufnahme ein Arzt mit einem verletzten Skifahrer, volltrunken Gestürzten, Opfern von Schlägereien und einem renitenten Obdachlosen fertig werden muss: SÜDKURIER-Mitarbeiterin Katy Cuko hat an einem Samstag die Spätschicht am Klinikum Friedrichshafen begleitet.