Friedrichshafen vor 1 Stunde

Gedächtnis der Region: 1978 überquerte Theo Schlegel in Rekordzeit den See

Schlegel war Leistungsschwimmer und in der Ausbildung zum Schwimmmeister – eine Leidenschaft, die er von seinem Vater, dem Schwimmmeister des See- und Hallenbads in Fischbach, übernommen hatte.