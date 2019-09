Ein Disput zwischen ZF-Chef Wolf-Henning Scheider und dem Top-Manager eskalierte offenbar, nun braucht das ZF-Stammwerk in Friedrichshafen einen neuen Standortleiter.

Der Automobilzulieferer ZF steht wie seine Mitkonkurrenten vor großen Herausforderungen. Mit Hochdruck arbeitet man in der Konzernzentrale in Friedrichshafen am Umbau des Unternehmens: Weg vom reinen Getriebehersteller hin zum Technologieanbieter