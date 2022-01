Bodensee vor 1 Stunde

200 Euro für FFP2-Masken im Monat – das kann sich nicht jeder leisten

In Bussen, Bahnen, Läden: Das Tragen von einer FFP2-Maske ist an vielen Orten Pflicht. Der SÜDKURIER hat ausgerechnet, wie viel eine vierköpfige Familie pro Monat etwa für Masken bezahlt: rund 200 Euro. Für Menschen mit geringem Einkommen wird das zur großen Herausforderung. Sander Frank, Gemeinderat der Linken in Friedrichshafen, fordert deshalb kostenlose Masken für Bedürftige.