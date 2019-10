Bis September 2021 soll das Krankenhaus 14 Nothelfer abgewickelt werden. Die Stadträte in der Zeppelinstadt ziehen die Notbremse, nachdem der Medizin Campus Bodensee immer tiefer in die roten Zahlen rutschte.

In seiner Sitzung am Montagnachmittag stimmten die Stadträte einstimmig dafür, das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten bis September 2021 aufzugeben. Über zweieinhalb Stunden lang debattierte der Gemeinderat über die nach Meinung vieler