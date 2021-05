Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

13,1 Kinder – eine Erzieherin. Gemeinderäte, Fachkräfte, Gewerkschaft und Eltern kritisieren hohen Betreuungsschlüssel in Häfler Kindergärten

49 Kindergartengruppen in Friedrichshafen bleiben laut Gemeinderatsbeschluss in Höchstgruppenstärke. Das heißt: auf 13,1 Kinder kommt eine Fachkraft. „Diese Situation ist untragbar“, sagt Grünen-Gemeinderätin Christine Heimpel und beantragte gemeinsam mit dem Netzwerk für Friedrichshafen einen besseren Personalschlüssel in Kitas. Sie bekommt dafür Zustimmung – von Fachkräften, der Gewerkschaft und Eltern. Der Gemeinderat lehnte den Antrag ab.