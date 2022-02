Frickingen 10. Februar 2022, 15:29 Uhr

Ramona Fruh von den Dreckspringern freut sich über kleine Zeichen der Fasnet

Meine Fasnet: Was tun die Narren in der Pandemie? Bis „normales“ Feiern wieder möglich ist, setzt Ramona Fruh von den Dreckspringern in Frickingen auf Fastnachtsstimmung im Ort und auf Online-Aktionen.