Frickingen vor 1 Stunde

Gedächtnis der Region: In der Jugendfeuerwehr herrschte in den 80ern ein strengeres Regiment, aber die Begeisterung war so groß wie heute

1985 wurde in Frickingen die Jugendfeuerwehr gegründet. Wenn zu viel Unruhe in der jungen Truppe herrschte, schickte Leiter Herbert Kreichauf die Jungs auch mal los zur „Schlauch-Stafette“. Er sorgte aber auch dafür, dass der Spaß nicht zu kurz kam, und initierte unter anderem das jährliche Zeltlager. Das gibt es auch heute noch, wie Anjouli Besancon erzählt, die die Jugendfeuerwehr seit sieben Jahren leitet. Was sich sonst noch geändert hat, was gleich geblieben ist, da vergleichen Kreichauf und Besancon in unserer Serie „Gedächtnis der Region“.