Auf einen Kaffee mit… Saskia Schumann, Leiterin des Kindergartens in Deggenhausen. Sie erzählt im SÜDKURIER-Gespräch, wie sie und ihr Team die vergangenen Wochen erlebt haben und wie der Betrieb mit ein paar Kindern in der Notbetreuung langsam wieder anläuft.

Frau Schumann, wann wurde der Kindergarten in Deggenhausen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen und wie haben Sie die neue Lage anfangs eingeschätzt?Auch unser Kindergarten wurde am 17. März, so wie alle Einrichtungen in Baden-Württemberg,