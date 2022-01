Deggenhausertal vor 3 Stunden

„Ich optimistisch, dass wir auch die vierte Welle gut bewältigen“: Bürgermeister Fabian Meschenmoser blickt zuversichtlich ins neue Jahr

Fabian Meschenmoser, Bürgermeister im Deggenhausertal, startet optimistisch in die Zukunft. Warum er seine Gemeinde in der Corona-Pandemie gut aufgestellt sieht und welche Projekte in 2022 anstehen, darüber hat er im großen SÜDKURIER-Jahresinterview gesprochen.