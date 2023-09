Daisendorf in Zahlen, Daten, FaktenKreis: BodenseekreisFläche in Hektar: 244Bevölkerung: 1564Einwohner pro km2: 641Einpendler: 103Auspendler: 676Altersdurchschnitt: 48,9Bildung: Schulverbund mit der Stadt MeersburgWie lebt es sich in ...?In unserem