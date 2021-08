Ob kleine oder große Vierbeiner: Viele Hunde freuen sich über Wasser und kühlen sich im Sommer gerne beim Schwimmen ab. Am Bodensee gibt es einige Strände, an denen Hunde und Besitzer gemeinsam baden können. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Nicht nur bei Menschen ist der Bodensee im Sommer beliebt. Auch viele Hunde erfrischen sich gerne im kühlen Nass. Doch nicht immer sind die Vierbeiner an öffentlichen Stränden gerne gesehen. Am DLRG-Strand in Langenargen beispielsweise dürfen Hunde