Veröffentlicht am 19. Januar 2021

Der viele Schnee der letzten Tage war nicht nur für Menschen ein Grund zum Durchatmen – auch Pferde haben ihren Spaß in dem kühlen Weiß. Das zeigen die Bilder vom Pferdehof Bacher. Nach einer Nacht im Stall: Pferde vom Bacherhof in Bambergen toben durch den frisch gefallenen Schnee.| Bild: Hilser, Stefan

Thomas Bacher ahnte es bereits: Als Ende letzter Woche so viel Schnee vom Himmel fiel, meldete er sich beim SÜDKURIER und kündigte an: „Das wird Ihren Lesern gefallen.“ Gemeint war der Moment, an dem er rund 50 Pferde auf die Weide