Überlingen vor 2 Stunden

Schöne Grüße aus dem Weltall! Diese Bilder entstanden beim Stratosphärenflug mit dem Kameraballon

Fotos aus 36 000 Metern Höhe über dem Bodensee: Das war der Traum von Fotograf Achim Mende und Eventmanager Heiko Grebing. Sie starteten bei der Landesgartenschau in Überlingen am Sonntag einen mit Helium gefüllten Ballon, der bis an den Rand des Weltalls flog. Hier zeigen wir die Fotos, die dabei entstanden sind. Besonders spektakulär ist der Moment, in dem der Ballon platzte.