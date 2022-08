Bodensee vor 1 Stunde

Fahren verboten! Warum dieses Boot nicht auf dem See unterwegs sein darf

Das Boot ist nagelneu, liegt an einem Steg im Hafen am Rohrspitz, darf allerdings nicht genutzt werden. Was es damit auf sich hat und warum der Eigentümer über die Entscheidung nur den Kopf schütteln kann.