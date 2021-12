Bodensee vor 32 Minuten

Kritik am neuen Fahrplan zeigt Wirkung: Ministerium kündigt Nachbesserungen für die Bodenseegürtelbahn an

Schon am ersten Werktag, an dem der neue Fahrplan in Kraft ist, wird klar, dass er nicht sehr lange Bestand haben wird. Zumindest an zwei oder drei Problemverbindungen auf der Bodenseegürtelbahn schraubt das baden-württembergische Verkehrsministerium noch. Die Änderungen sollen in den nächsten Wochen und Monaten Verbesserungen bringen. Das Ministerium räumt ein, das der Fahrplan in unserer Region seine Schwächen hat.