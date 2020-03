Tag zwei der Tests in der am Wochenende errichteten Viren-Testzone des Bodenseekreises: Im Fünf-Minuten-Takt werden Proben entnommen, die Betroffenen reagieren dabei größtenteils gelassen.

Im Fünf-Minuten-Takt sind die Probanden einbestellt, geöffnet ist das Areal am Ortsausgang von Oberteuringen von 15 Uhr bis 18 Uhr, so dass am zweiten Tag 36 Tests eingeplant sind: Nachdem am Montag bereits 15 Personen auf das Corona-Virus getestet